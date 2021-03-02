Курган, 2 марта, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Курганской области не хватает 1 027 медицинских работников. Из них свободны 562 вакансии врачей и 465 медиков со средним специальным образованием. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM

На сайте ведомства опубликован перечень вакансий. Большинство врачей требуется в ГБУ «Курганская детская поликлиника» (28 вакансий), ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер» (24), ГБУ «Курганская областная клиническая больница» (26), ГКУ «Курганская областная станция переливания крови» (20), а таже в противотуберкулёзный диспансер (24), областную психоневрологическую больницу (27), больницу скорой медицинской помощи Шадринска (26).

Средний медперсонал в основном требуется в Щучанскую центральную районную больницу (47) и в Курганскую областную клиническую больницу (32).

На сайте опубликованы меры поддержки врачей и фельдшеров, которые приедут работать в Зауралье. Если медики направляются на территории с населением менее 50 тысяч человек, выплата составит до 1,5 млн рублей. Молодым врачам положены подъёмные в 100−150 тыс. рублей (размер зависит от населённого пункта). предоставляются ипотечные субсидии в размере 500 тыс. рублей. Если оба супруга являются медиками, то компенсируется один миллион рублей ипотечного кредита. Также врачам дефицитных специальностей из других регионов в Курганской области предлагают по 300 тыс. рублей подъёмных.