Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Некоторые геймеры считают, что события игры Battlefield VI будут происходить в Казахстане. Об этом 2 марта сообщает портал GamesRadar.

Пользователь YouTube DANNYonPC обратил внимание на техническую демонстрацию игры, показанную EA в 2020 году, а также на скин (образ персонажа) Eidolon в Battlefield V, который можно получить при выполнении секретного задания. В одной из коротких сцен ролика можно видеть набор цифр. Другой набор присутствует на медальоне, расположенном на поясе персонажа.

DANNYonPC решил, что это могут быть координаты GPS и в итоге обнаружил, что они указывают на два места, расположенных на территории Казахстана.

Ранее СМИ сообщили, что Electronic Arts (EA) решила отложить релиз следующей игры Need for Speed. По имеющейся информации, компания хочет, чтобы студия Criterion Games помогла коллегам из DICE поскорее завершить разработку шестой части Battlefield.

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