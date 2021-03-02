Москва, , 19:14 — REGNUM Указ «О начальнике Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами» подписал 2 марта президент страны Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Назначить Маслова Игоря Венидиктовича начальником Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», — говорится в документе.

Напомним, Управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами обеспечивает деятельность главы государства по развитию международных связей страны.

К основным задачам управления относятся разработка и реализация проектов в области межрегиональных и культурных связей с другими государствами для содействия президенту в реализации стратегии внешней политики.

Также в задачу управления входит информационно-аналитическое обеспечение главы государства и главы его администрации в вопросах межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами, относящихся к компетенции управления.