Брюссель, , 19:13 — REGNUM В сети появился новый трейлер готической ролевой игры Black Legend. Его опубликовали 2 марта на официальном YouTube-канале студии Warcave.

Из трейлера стало известно, что релиз Black Legend состоится уже 25 марта 2021 года. Помимо этого, разработчики показали несколько игровых локаций и тактические сражения с участием целого отряда героев.

Релиз Black Legend состоится на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. На PC игра будет доступна через сервис Steam.

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