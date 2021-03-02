Токио, , 19:09 — REGNUM Состоялся релиз ролевой игры Yakuza: Like a Dragon на консоли нового поколения PlayStation 5. Об этом стало известно из трейлера проекта, опубликованного 2 марта на официальном YouTube-канале PlayStation.

При этом геймеры, купившие игру для консоли PS4, смогут бесплатно обновить её до PS5-версии. Однако перенести сохранения между платформами не получится — обновлённую Yakuza: Like a Dragon придётся проходить заново.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Yakuza: Like a Dragon недавно получила поддержку русских субтитров. Таким образом, она стала первой игрой серии Yakuza с локализацией на русский язык.

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