Москва, , 19:08 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») просит главу Следственного комитета Александра Бастрыкина предпринять меры реагирования в связи с распространением в соцсетях призывов к суицидам.

«Мною направлен запрос на председателя СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой принять мерыс целью недопущения причинения вреда здоровью детей и обеспечить весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению лиц, причастных к организации и совершению преступных действий и пресечению противоправной деятельности», — сообщила Яровая.

Мер, принимаемых Роскомнадзором, недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер, отметила парламентарий.