Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Для сдерживания Китая американским военным требуется дополнительно $27 млрд, сообщает 2 марта Defense News со ссылкой на доклад Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США (INDOPACOM), направленный в Конгресс.

По утверждению военных, $27 млрд им требуется предоставить в период с 2022 по 2027 год.

Уточняется, что в ближайшем 2022 финансовом году военным потребуется $4,6 млрд на дополнительные расходы по «сдерживанию Китая».

На эти деньги военные планируют развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты, системы ПВО, центры по обмену разведданными, а также испытательные полигоны.

Кроме того, на эти деньги планируется осуществить совместные военные учения с региональными союзниками и партнёрами США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый президент США Джозеф Байден рассказал о создании при Пентагоне специальной межведомственной группы по Китаю.

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