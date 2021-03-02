Москва, , 19:04 — REGNUM То, как в России повышают заработные платы бюджетникам, иногда напоминает трюки иллюзиониста: оклады увеличивают, а различные надбавки снимают, и в итоге человек получает на руки почти ту же сумму, что и раньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил член политсовета ростовского регионального отделения «Партии Роста», учредитель центра профессионального образования Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая заявила о том, что правительство РФ прикладывает усилия к тому, чтобы реальные доходы граждан РФ выросли, а также указала на необходимость роста экономики для борьбы с бедностью.

«Для того чтобы реально бороться с бедностью, надо учитывать не только рост доходов, но и рост расходов. Ибо известно, что богатый не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто мало тратит, — сказал Мурзаев. — Следовательно, повышая различные выплаты, необходимо следить, чтобы они не были поглощены ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг, различных сборов, тарифов и просто взвинчиванием цен на всё что угодно».

В качестве примера Мурзаев привел рост стоимости жилья после введения льготной ипотеки, когда в итоге реального снижения цен за квадратный метр фактически так и не произошло.

«Кроме того, само повышение зарплат бюджетникам иногда напоминает номер опытного иллюзиониста, когда карты из одной руки вдруг появляются в кармане постороннего зрителя, — пояснил Мурзаев. — Например, при повышении окладов снимают различные надбавки. Здесь надо пояснить, что многие бюджетники, кроме чистой ставки, получают различные доплаты: за стаж, выслугу, классность, особые условия труда и т. д. Вместе ставка и доплаты составляют сумму, которую работник получает на руки. Так вот, были такие повышения бюджетникам, когда ставку поднимали, а доплаты отменяли. И в сухом, как говорится, остатке получалось либо чуть больше, либо примерно столько же. Исключительно ловкость рук и никакого обмана».

Единственная возможность реально бороться с бедностью — это, как полагает Мурзаев, стимулировать экономический рост.

«Но стимулирование экономики за счет повышения налогов, сборов, тарифов и штрафов выглядит так же странно, как повышение удойности коров за счет уменьшения их рациона, — пояснил эксперт. — Вот такая ситуация по-настоящему и мешает бороться с бедностью. Поэтому до тех пор, пока правительство не станет жестко контролировать противоестественные потребности монополий, готовых с жадностью сожрать любое повышение доходов людей, пока повышения бюджетникам будут больше напоминать цирковой иллюзион, а рост доходов остальных граждан не будет сопровождаться ростом производства товаров и услуг в условиях развивающейся экономики, все старания властей по борьбе с бедностью будут аналогичны процессу переноса воды в решете».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одна из причин того, что в России ряд продуктов питания подорожал намного сильнее, чем в странах ЕС, связана со снижением курса рубля.