Сан-Хосе, США, , 19:03 — REGNUM Состоялся анонс кооперативного шутера Aliens: Fireteam, созданного по мотивам популярной кинофраншизы «Чужие». Дебютный трейлер проекта был опубликован 2 марта на его официальном YouTube-канале.

В Aliens: Fireteam команде из трёх геймеров предстоит сражаться с ордами ксеноморфов и выполнять различные задания на локациях. События игры будут разворачиваться спустя 23 года после окончания фильма «Чужой 3».

Релиз Aliens: Fireteam ожидается летом 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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