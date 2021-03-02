Киев, , 19:01 — REGNUM Украина предлагает Евросоюзу заодно ввести новые антироссийские санкции и за якобы имеющиеся нарушения прав человека в Крыму, сообщили 2 марта в украинском МИДе.

Приветствуя новые санкции против России, которые ЕС ввёл «по делу Навального», украинское внешнеполитическое ведомство заявило:

«Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применён против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС ввёл санкции против четырёх высокопоставленных должностных лиц в России в связи с приговором к реальному сроку российского блогера Алексея Навального.

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