Катания, Италия, , 18:59 — REGNUM Аэропорт Катании на итальянском острове Сицилия временно приостановил работу из-за извержения вулкана Этна. Об этом сообщается 2 марта в микроблоге аэропорта в Twitter.

Как уточняется, из-за осевшего вулканического пепла использование взлётно-посадочной полосы аэропорта стало невозможным. В настоящее время ведутся работы по её очистке.

Ранее сегодня Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о зафиксированной вулканической активности в кратере на юго-восточном склоне вулкана Этна. Отмечается, что это произошло уже в восьмой раз за последние две недели.