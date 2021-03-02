Киев, , 18:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что в страну поставят достаточное количество доз вакцин от COVID-19, чтобы в этом году обеспечить прививки от коронавируса для всех желающих граждан.

Об этом он заявил вечером 2 марта, комментируя процесс вакцинации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский напомнил, что ранее сегодня он получил прививку от коронавируса вакциной CoviShield (индийское производство по лицензии Oxford/AstraZeneca. Он также заявил, что бояться надо не вакцинации, а лжи отдельных украинских политиков, «которая распространяется быстрее любых инфекций и опасна для здоровья всех категорий граждан».

Напомним, что первая партия вакцин — 500 тыс. доз препарата Covishield — прибыла на Украину 23 февраля. По состоянию на вечер 1 марта в стране сделали около 5 тыс. инъекций. Накануне, 1 марта, на Украине стартовала официальная запись на вакцинацию — согласно открытой информации, за первый день заявки подали более 44 тыс. граждан.