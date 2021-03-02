Ирвайн, США, , 18:58 — REGNUM Издательство Dark Horse Comics и компания Blizzard Entertainment совместно анонсировали выпуск обновлённого сборника комиксов Overwatch Anthology. Об этом 2 марта сообщает портал Comic Book.

В Overwatch Anthology: Expanded Edition войдут все ранее вышедшие истории о героях Overwatch, а также семь новых историй и эксклюзивная обложка от художника с ником Bengal. Сборник поступит в продажу в ноябре 2021 года.

Напомним, Overwatch — это популярный командный шутер от первого лица, созданный компанией Blizzard Entertainment. Сейчас в разработке находится полноценный сиквел проекта.

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