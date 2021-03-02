Москва, , 19:01 — REGNUM На рост индекса свободных денег в России сказалось экономическое оживление в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Комментируя информацию о том, что в январе в России рекордно, на 82%, вырос индекс свободных денег — показатель превышения доходов над расходами, в числе одной из причин этой тенденции назвал незначительное улучшение ситуации с доходами населения после их падения в период пандемии.

«Отчасти повлиявшим на этот индекс фактором можно считать определенное экономическое оживление, которое дало некоторый приток денег в домашние хозяйства. Но здесь есть и стрессовая сторона. Для людей в стрессовых условиях характерна склонность увеличивать сбережения и те деньги, которые как бы являются свободными, но страхуют их от негативных экономических событий», — сказал Колташов.

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