Ижевск, , 18:55 — REGNUM Депутаты Госсовета Удмуртии на сессии 2 марта одобрили преобразование десяти районов республики в муниципальные округа.

В частности, статус муниципальных округов получат Алнашский, Воткинский, Дебесский, Игринский, Кезский, Можгинский, Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский и Юкаменский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс преобразования был запущен еще в 2019 году. Предполагалось, что за счет объединения количество муниципальных образований сократится почти вдвое, что поможет улучшить экономическую ситуацию и повысить эффективность управления в районах, а также сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата. Чиновники, которые в результате преобразований потеряют работу, смогут получить ежемесячную доплату к стразовой пенсии, а также бесплатно пройти переквалификацию.