Москва, , 19:00 — REGNUM Основной причиной рекордного роста индекса свободных денег в России в январе 2021 года стало отсутствие возможности туристических поездок за границу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Очевидно, что главным фактором высвобождения денег является то, что люди не смогли поехать на отдых за границу», — сказал Колташов.

Из-за этого в январе 2021 года прервалась нить стандартного поведения для значительной части среднего класса в виде поездке зимой на отдых за рубеж, рассказал эксперт.

«Здесь интересно и то, что эти деньги, оставленные как свободные, могут тратиться и внутри экономики — на внутреннее потребление, на развлечения в самой стране. И в этом плане здесь есть некоторый положительный эффект», — считает экономист.

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