Кострома, 2 марта, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Костроме расследуют два уголовных дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве на 8,4 млн рублей, допущенных при строительстве школы. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://direct2025.ru Корпуса гимназии на улице Суслова в Костроме

По данным следствия, в 2017 году администрация областного центра заключила муниципальный контракт с подрядчиком на строительство нового корпуса 33-й гимназии на 1000 мест. Строительство здания проходило в рамках национального проекта «Образование».

Как считает следствие, чиновники оплачивали фактически невыполненные работы и приняли здание с недоделками. Некоторые работы и услуги были оплачены по завышенной стоимости, в результате чего бюджетам разных уровней был причинён ущерб на сумму 8,4 млн рублей.

В частности, по завышенной стоимости были оплачены работы по организации наружного освещения здания, облицовке потолков, утеплению здания, укладке линолеума. Также ответственные лица не заметили, что подрядчик не установил снегозадержатели на крышах некоторых блоков здания, перегородки на чердаке, электромеханические калитки, не выполнил облицовку ступеней главного входа одного из блоков керамогранитом.

По указанным фактам СУ СКР по Костромской области возбудило два уголовных дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении подрядчика и «Превышение должностных полномочий» в отношении чиновников городской администрации.