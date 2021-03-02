Вена, , 18:51 — REGNUM После прививки вакцинами Pfizer и BioNtech в Австрии скончался 41 человек, сообщает 2 марта Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения страны.

По утверждению ведомства, связь этих смертей с вакцинацией не установлена.

«Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после прививки от COVID-19 (все — вакцинами BioNtech/Pfizer)… Фактов, говорящих об их связи с вакциной, пока не выяснено», — говорится в докладе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавируса началась в Австрии 27 декабря 2020 года. Вакцинация проводится препаратами Pfizer и BioNTech.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Франции обещает стране трудные недели из-за COVID-19