Лос-Анджелес, США, , 18:50 — REGNUM Американская актриса Мелисса Маккарти исполнит роль богини Хелы в фильме «Тор: Любовь и гром». Об этом 2 марта сообщает портал Comic Book.

https://twitter.com/MarvelNewsHub/status/1366727142898208768

Актрису заметили на съёмках картины вместе с Мэттом Деймоном и Люком Хемсвортом. Сообщается, что она сыграет не настоящую Хелу, а её «комическую версию» из театра Асгарда.

Напомним, премьера кинокомикса «Тор: Любовь и гром» должна состояться в мае 2022 года. Известно, что по сюжету фильма новым богом грома станет Джейн Фостер (Натали Портман).

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы первые кадры сериала Netflix по комиксу «Наследие Юпитера»