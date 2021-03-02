Киев, 2 марта, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Жена лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука Оксана Марченко, заявившая о решении идти в политику и вступить в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», намерена защищать украинскую каноническую церковь и русский язык.

Omcf.org.ua Оксана Марченко

Об этом она заявила на брифинге 2 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, ни Бог, ни церковь в защите не нуждаются, но нуждаются в защите люди, которые являются ее телом.

«Так вот, все эти люди сегодня, наши православные христиане, которые также страдают от беззакония, которых выбрасывают из храмов… Слушайте, сейчас они запретят еще нашу церковь. До чего еще можно додуматься?», — заявила политик, напомнив о своем проекте «Паломница», направленном как раз на защиту канонической церкви (на Украине при президентстве Порошенко была создана структура под названием «Православная церковь Украины», которая при поддержке западных партнеров пытается выдавить из страны каноническую церковь — ИА REGNUM).

Также она заявила о планах защитить русский язык на Украине, потому что сегодня ситуация в стране такая, что люди не могут получить образование, например, русскоязычные — на родном языке.

«Это значит, что украинцы, будущее поколение отрезается, они будут неконкурентоспособны. Потому что высокая наука сегодня говорит на шести мировых языках, и один из них — русский. Значит, украинцу легче выучить не китайский, а всё-таки русский и, скажем, черпать из этих источников знания: физику, математику, астрономию и так далее, и так далее? Да, конечно, учите еще английский, немецкий, пожалуйста. Но что вам мешает учить больше? Поэтому, конечно, в этом смысле образовательные программы — они очень нужны и важны», — сказала Марченко.

Также она отметила, что намерена заниматься экологическими программами, потому что нынешние власти Украины не имеют политической воли ввести мораторий на продажу необработанной древесины.

«Меня очень сильно тревожит вырубка лесов… Они принимают законы, и пожалуйста, лысые горы», — сказала жена Медведчука.

В завершение она отметила, что партийная дисциплина — это прежде всего поэтому она будет делать то же, что и другие члены партии, — сосредотачиваться на работе, потому что это должна быть «очень мощная, понятная, прозрачная политическая сила, которая есть, существует и которая должна быть поддержана людьми».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Марченко в своем обращении заявила, что никогда не стремилась идти в политику, но нынешние власти страны, введя против нее санкции, не оставили ей выбора. Также она отметила, что президент Зеленский с каждой своей подписью под незаконными документами «забивает очередной гвоздь в свой убогий политический гроб».

Власти Украины ввели санкции против Медведчука, Марченко и ряда лиц из их окружения 19 февраля сроком на три года.