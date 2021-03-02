Доха, 2 марта 2021, 18:44 — REGNUM В I раунде турнира WTA в Дохе (Катар) тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла Анну Блинкову (Россия) — 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 ч 9 мин. Об этом 2 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Жабер уверенно взяла обе партии, отдав Блинковой всего по 2 гейма в каждой из них. Она 4 раза подала навылет и сделала 4 брейка.
Ранее в I круге турнира еще одна российская тенисистка Вероника Кудерметова проиграла Гарбинье Мугурусе.
Борьбу в Дохе продолжает лишь Анастасия Павлюченкова (РФ).
Турнир WTA Qatar Total Open 2021 проходит в Катаре, призовой фонд — 565 530 долларов.