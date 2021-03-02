Минск, 2 марта, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Работать на слияние России и Белоруссии глупо и ненужно, заявил 2 марта белорусский президент Александр Лукашенко.

President.gov.by Совещание по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере

По его словам, сообщения о будущем вхождении Белоруссии в состав России являются выдумками, а «белорусы живут в своей квартире».

«И мы — суверенное и независимое государство. Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — цитирует Sputnik слова Лукашенко.

При этом белорусский президент заявил, что Минск заинтересован в согласовании вопросов безопасности и внешней политики с Москвой.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи договорился о о продолжении обсуждения ряда вопросов на уровне министров.