Тамбов, , 19:01 — REGNUM В администрации Тамбовской области сегодня, 2 марта, прошло обсуждение проблем долевого строительства. На нём были рассмотрены вопросы завершения строительства двух долгостроев, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Обсуждение проблем долевого строительства в Тамбовской области Tambov.gov.ru

В обсуждении, которое прошло в форме круглого стола, принял участие председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Модератором выступил первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

«Тамбовская область — уникальный регион, потому что власти держат проблему обманутых дольщиков на особом контроле, управляют ситуацией. В результате в Тамбовской области уже решена половина вопросов по достройке проблемных объектов», — подчеркнул Николай Николаев.

В настоящее время в регионе остаются 11 проблемных многоквартирных домов (844 квартиры), каждый — на личном контроле главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Для каждого конкретного случая выработано отдельное решение по достройке объекта, разработаны мероприятия законодательного, организационно-финансового характера и утверждены региональным планом-графиком. Кроме того, сформирована региональная рабочая группа по решению проблем обманутых дольщиков.

«Когда мы начинаем работать с конкретным домом, общаться с участниками долевого строительства, всегда сталкиваемся с недоверием в свой адрес. Но нам удается найти общий язык, выработать конструктивный план действий и найти решение конкретной проблемы. Благодаря этому в Тамбовской области новоселье уже справили сотни семей, которые до этого входили в число обманутых дольщиков», — отметил Олег Иванов.

Власти отмечают, что благодаря принятым мерам было предотвращено банкротство шести застройщиков, восемь объектов не попали в категорию проблемных. Начиная с 2015 года, за счет привлечения региональных источников финансирования в Тамбовской области завершено строительство 13 долгостроев, решены жилищные вопросы более 1050 семей, 18 гражданам предоставлена компенсационная выплата.

В ходе обсуждения 2 марта была рассмотрена ситуация по двум проблемным объектам: это дом № 77б по улице Киквидзе в Тамбове и дом № 47 по улице Строительная в поселке Строитель Тамбовского района. Власти подчёркивают, что в результате детальной проработки ситуации дело с достройкой дома в Тамбове «сдвинулось с мертвой точки».

Строительство многоэтажки по улице Киквидзе, 77б в Тамбове началось в апреле 2014 года, остановлено в октябре 2016 года. Застройщик (ООО «ЦентрЖилСтрой») признан банкротом, в отношении должностных лиц застройщика возбуждено уголовное дело. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в октябре 2020 года принял решение о достройке дома. Сейчас в Арбитражном суде Тамбовской области рассматривается заявление регионального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства о намерении приобрести права и обязательства застройщика.

Одним из основных проблемных вопросов в области остается предоставление или продление застройщикам-банкротам права аренды на земельные участки, которые ранее были предоставлены под строительство объектов. На данный момент не урегулированы земельно-правовые отношения по объекту по улице Строительная, дом 47 в поселке Строитель. Его начали возводить летом 2012 года, а в декабре того же года остановили. Застройщик, ООО фирма «Юкон», был признан банкротом, бывший генеральный директор привлечен к уголовной ответственности.

Вопрос о выплате возмещения гражданам по объекту будет рассмотрен наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков по мере предоставления конкурсным управляющим актуальной оценки земельного участка. Сейчас определяется и согласовывается кандидатура конкурсного управляющего.

На данный момент Тамбовская область заключила с фондом два соглашения о достройке пяти объектов. По трем из них решения уже приняты. В их числе и проблемный дом по улице Киквидзе, 77б. Общий объем финансовой помощи по трем объектам составил 866,5 млн рублей. Два объекта, в том числе дом по улице Строительная, 47, находятся на рассмотрении Фонда защиты прав дольщиков. Являясь членом наблюдательного совета фонда, Николай Николаев пообещал способствовать скорейшему разрешению ситуации с этими объектами.