Киев, , 18:42 — REGNUM Программа экономической помощи Донбассу начнёт работать в 2021 году, сообщил 2 марта журналистам председатель Европейского совета Шарль Мишель.

На совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве он заявил, что Брюссель начинает «новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе».

В частности, в рамках программы планируется профинансировать работу контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мишель будет находиться на Украине до 3 марта включительно. В его планы входит посещение территорий ДНР и ЛНР.

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