Мехико, , 18:37 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе переговоров с президентом США Джозефом Байденом пригласил коллегу посетить страну с официальным визитом. Об этом он сообщил на пресс-конференции 2 марта.

«Я пригласил его. И когда он будет в Мексике, когда он решит это сделать, я приглашу его в Оахаку», — сказалОбрадор.

При этом он уточнил, что приглашение не привязано к конкретным датам, и сроки возможного визита Байдена в Мексику будут зависеть от ситуации с коронавирусом.

Накануне Джозеф Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор провели переговоры в онлайн-режиме. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, лидеры двух стран обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, оживление экономического сотрудничества и взаимодействие на границе, а также «поиск путей сотрудничества в вопросах климата».