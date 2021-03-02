Любляна, , 18:37 — REGNUM Сноубордист Дмитрий Логинов (Россия) занял III место в параллельном слаломе на чемпионате мира (ЧМ) в Рогле (Словения). Об этом 2 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

I место и золото завоевал Бенджамин Карл (Австрия), который опередил другого представителя Австрии — Андреаса Проммеггера.

Напомним, что российские спортсмены по решению CAS выступают в Словении под названием RSF и флагом ОКР.

При победе на церемонии награждения вместо гимна РФ будет звучать гимн FIS.