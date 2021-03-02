Казань, , 18:36 — REGNUM В сообществе «Поборы в школах и детсадах» одна из пользовательниц пожаловалось, что в школе, где учится её ребёнок, объявили об очередном сборе средств — теперь на подарок учителю к 8 марта, а также на чаепитие по поводу праздника. Сумма «пустяковая» — 900 рублей: 400 рублей — на подарок и 500 рублей — на чаепитие. Женщина подсчитала, что при 28 учениках в классе собранная сумма составит 25,2 тыс. рублей. Пользователи делятся опытом, какие суммы обычно собирают в их школах и как проводят праздники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На чаепитие в кафе идут, что ли? Мы в своё время выпечку приносили, и всë на этом», — пишет Алиса Ф.

«Чаепитие в ресторане с тамадой? За такую-то сумму…» — предположила Ольга А.

«Вот у вас цены!!! Мы по 300 рублей собирали, в эту сумму вошло подарки мальчикам на 23-е и учителю и девочкам на 8 марта», — возмутилась Лена З.

Большинство родителей сообщили, что вообще никогда не участвуют в сборах, которые устраивают родительские комитеты в школах.

«Ну и не скидывайтесь, проблема-то в чем?» — недоумевает Диана О.

«Я не сдаю деньги, и на чаепитие дети не ходят от слова совсем. Не умерли. Если хотите, можно поздравить самостоятельно с праздником. Колхоз — дело добровольное», — рассказала Лилия Д.

«Ничего не сдаю. Сама принесла подарок для дочери, чтоб, типа, подарили мальчики. На чаепитие принесла сладости и сок», — написала Ирина Б.

«У нас в детстве так и было, у кого день рождения в садике или какой-то праздник в школе, приносил именинник сладости и лимонад, а в школе каждый, что мог, приносил — чай, лимонад, компот, печеньки, пироги, а сейчас собирают деньги», — подтвердила Лаура Ф.

«Родители в родительском чате предлагают каждый раз скинуться на подарки учителю. К 1 сентября, к Дню учителя, к Новому году, дню рождения учителя и вот теперь предлагают скинуться на подарок классному руководителю к 8 марта. Не сдаю, раздражают такие сборы. Хорошо, что у нас не трясут принудительно с родителей. По желанию сдают. Каждый раз по 100 рублей только на подарок», — высказалась Анастасия С.

Один из пользователей отметил, что подарок дороже 3 тыс. рублей уже является фактически взяткой.

«Насколько знаю, подарок дороже 3 тыс. рублей — это уже по статье «коррупция» карается законом», — отметила Рамиля Г.

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020)1. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей», — напомнила текст закона Елена П.

Ольга Т. предложила взять всем, и учителям, и родителям, тайм-аут на один год по всем сборам, включая сбор денег на охрану и уборку, на что традиционно собирают средства с родителей.

«А ведь всего-навсего послать из минобра по школам рекомендательное письмо с угрозой проверки или, не дай бог, кто скажет, что собрали. И всё, никто ни о чём даже не заикнется. Неужели в минобре не надоели эти скандалы? Прикажите уже», — рекомендует пользовательница.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе тема поборов в школах вновь стала актуальной в связи с выходом детей на обучение в очном формате на фоне пандемии. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал прекратить поборы в школах на санитайзеры и рециркуляторы воздуха. По его мнению, власти должны не просто пресечь поборы, а устранить причины, по которым педагоги и школьное руководство обращаются за помощью родителей.

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