Санкт-Петербург, , 19:27 — REGNUM Юбилеи свадеб в петербургских ЗАГСах запретили отмечать до 10 марта. Как сообщается на сайте комитета по делам записи актов гражданского состояния, «проведение мероприятий, посвященных чествованию юбиляров супружеской жизни, в период по 10 марта 2021 года переносится на более поздний срок».

Кроме того, до 10 марта отложили и церемонии имянаречения. Если ребенок родился в Петербурге, то государственная регистрация рождения может быть проведена в любом отделе ЗАГСа, а также во дворце «Малютка».

Сами дворцы бракосочетаний подтвердили информацию, что они работают по «прошлогоднему» постановлению Роспотребнадзора, хотя регистрацию браков с числом гостей до 30 человек давно разрешили. Но повторная регистрация, которую позволяют через 25, 50, 55, 65 и 70 лет совместной жизни, возможна только без зрителей.

При этом если чаще всего звучал срок «до 10 марта», то в ЗАГСе Василеостровского района «Фонтанке» заявили, будто юбиляров не собираются принимать до 15 мая.

Заметим, ранее Смольный настойчиво требовал от граждан старше 65 лет оставаться по возможности дома, однако далеко не все юбиляры входят в эту возрастную группу.