Курган, , 18:35 — REGNUM В Курганской области фармацевтические предприятия ОАО «Синтез» и ООО «Велфарм» в январе 2021 года увеличили производство лекарственных препаратов в 3,6 раз по сравнению с январём 2020 года. Об этом сообщает региональный депа

Увеличение производства препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы произошло в 2,1 раза; лекарств, влияющих на кроветворение и кровь — в 2,6 раза.

В целом в регионе производство продукции медицинского назначения по итогам 2020 года показало рост на 41,4%.