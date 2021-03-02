Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Санкции введены Вашингтоном в отношении двух лидеров движения «Ансар Алла» (йеменские хуситы), сообщает 2 марта американский минфин.

Уточняется, что в санкционный список Штатов внесены Ахмад Али Ашан Аль-Хамзи и Мансур Аль-Саади, которые, по данным Вашингтона, организовали боевые действия, нанеся ущерб мирным жителям Йемена. Также их действия навредили находящимся по соседству странам и торговым кораблям в международных водах, отмечает минфин.

Американское ведомство добавило, что Аль-Саади и Аль-Хамзи действовали в интересах Ирана «по дестабилизации», они довели Йемен до голода и массовой миграции из страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, йеменские хуситы были внесены в американский список террористических группировок 45-м президентом США Дональдом Трампом, но нынешний глава Штатов Джо Байден отменил это решение.

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