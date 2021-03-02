Москва, , 18:17 — REGNUM Министерство обороны России в 2021 году проведет крупномасштабные океанские учения в дальней морской зоне, сообщает 2 марта газета «Известия».

В этих маневрах будут одновременно задействованы группировки кораблей Северного и Тихоокеанского флотов, которые выполнят поставленные перед ними задачи в разных регионах, но под под единым командованием.

Штабы будут управлять самолетами, кораблями и подводными лодками в режиме реального времени через новые автоматизированные системы информации.

Маневры помогут выявить как сильные, так и слабые стороны ВМФ России при решении задач вдали от своей территории.

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