Луанда, , 18:16 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19 доставлена в Анголу, сообщили 2 марта в африканском отделении ВОЗ.

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Уточняется, что в Анголу поставлена европейская вакцина AstraZeneca: республика получила её по программе COVAX. В Луанду самолётом доставлено 624 тысяч доз препарата.

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Напомним, власти Анголы анонсировали вакцинацию от COVID-19, которая прежде всего охватит медиков.

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