Москва, , 18:20 — REGNUM Жители России стараются как можно дольше откладывать покупки товаров длительного пользования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Такому поведения способствовала пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис. Причем экономить стараются даже люди, сумевшие сохранить размер своих доходов. Это обстоятельство стало одной из причин рекордного роста в январе 2021 года индекса свободных денег — показателя превышения доходов над расходами, считает экономист.

«Люди стали реже менять телефон, реже менять машины. Никто не знает, как долго продлится кризис. Поэтому даже те, у кого расходы сохранились предпочли сократить траты», — сказал Хестанов.