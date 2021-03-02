Валлетта, , 18:13 — REGNUM Мобильная игра Crash Bandicoot: On the Run выйдет на Android и iOS уже 25 марта 2021 года. Об этом 2 марта сообщает «Игромания».

Crash Bandicoot: On the Run — это игра в жанре «раннера» (жанр мобильных игр, в которых главный герой всегда бежит вперёд), разработанная по мотивам популярной франшизы Crash Bandicoot. Сообщается, что в ней можно будет изменять внешность своих персонажей и проходить уровни вместе с друзьями.

Напомним, разработкой проекта занимается студия King. Ранее игру уже запустили в азиатских странах — её «первый релиз» состоялся в апреле 2020 года.

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