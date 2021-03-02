Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 18:10 — REGNUM На Ямале перед судом предстанет бывший депутат Заксобрания ЯНАО, он же бывший генеральный директор АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков. Его обвиняют в получении взятки на сумму более 21 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Установлено, что в городе Ноябрьск в 2016 — 2017 годах Павел Крюков не менее девяти раз, как лично, так и через руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора, получил от управляющего ООО «Нафтагаз-Бурение» взятки на сумму 21,5 млн рублей.

Также от гендиректора другого предприятия Павел Крюков, по мнению следствия, намеревался получить услугу имущественного характера на сумму свыше 2,7 млн рублей.

Далее Крюков якобы дал взятку заместителю руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора, полётом на вертолёте стоимостью 257 тыс. рублей за счёт средств АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» .

Кроме того, заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора в ноябре 2016 года получил от начальника управления производственной безопасности АО «Газпромнефть-ННГ» взятку в виде иного имущества в крупном размере за незаконные действия в пользу АО «Газпромнефть-ННГ» и его должностных лиц при решении вопроса о привлечении к административной ответственности за выявленные нарушения в ходе проверок.

Чиновник из Ростехнадзора уже осуждён по ч.3 ст.204.1 УК РФ («Посредничество в коммерческом подкупе»), ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). Начальник управления производственной безопасности АО «Газпромнефть-ННГ» тоже осуждён по ч.3 ст.291 УК РФ («Дача взятки»). Управляющий ООО «Нафтагаз-Бурение» обвиняется по ч.4.ст.204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

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