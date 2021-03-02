Москва, 2 марта 2021, 18:08 — REGNUM Арина Аверина победила и взяла золото в индивидуальном многоборье на чемпионате России (ЧР) по художественной гимнастике в Москве.
Арина набрала в сумме всех видов программы 109,95 балла. Лала Крамаренко — 108,90 очка, заняв II место, а Дина Аверина — 106,35 балла и III место.
ЧР по художественной гимнастике проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. 3 марта будут разыграны награды в финалах соревнований в отдельных видах упражнений.
Результаты выступлений на ЧР являются одним из определяющих факторов при формировании состава нацкоманды на предолимпийский чемпионат Европы.