Солт-Лейк-Сити, США, , 18:06 — REGNUM В игре Hogwarts Legacy, созданной по мотивам серии романов о Гарри Поттере, появится возможность создать персонажа-трансгендера. Об этом 2 марта сообщает издание Bloomberg.

Стало известно, что геймеров ожидает редактор со множеством настроек. В частности, своему герою можно будет выбрать голос, тело и «гендерную позицию» — в соответствии с ней, персонажа заселят в общежитие для мальчиков или для девочек.

Напомним, релиз Hogwarts Legacy ожидается в 2022 году. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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