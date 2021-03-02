Москва, , 18:18 — REGNUM Рекордный рост индекса свободных денег — разницы между доходами и расходами — в России в январе 2021 года вызван несколькими причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«С одной стороны сезонность, а с другой стороны на сезонность наложились ограничительные меры. Почти всегда, когда совпадает два фактора, происходит существенное изменение. Это скорее типичное явление — совпадает два фактора и получаются показатели намного выше того, к чему привыкли», — сказал Хестанов.

По его мнению, в январе 2021 года жителям России особо негде было тратить деньги. Если в прошлые годы многие совмещали новогодние праздники с туристическими поездками, то в этот раз такой возможности не было. Именно поэтому наряду с высокими расходами на приготовление к новому году в декабре, в РФ был зафиксирован рекордный, в размере 82%, рост индекса свободных денег.

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