Воронеж, , 18:04 — REGNUM Бывший генеральный директор МУП «Воронежская горэлектросеть» признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Решение 2 марта вынес Центральный районный суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«Бывший генеральный директор 50-летний Александр Гаврилин осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере»)», — уточнил Усов.

Суд признал фигуранта дела виновным в преднамеренном создании кредиторской задолженности МУП «ВГЭС» на сумму более 520 млн рублей, что привело к снижению стоимости его активов при реорганизации. Также суд установил, что Гаврилин Гаврилин незаконно получил право на денежные средства в размере более 71 млн рублей, принадлежащих предприятию, преобразованному в АО «ВГЭС».

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Гаврилина к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Добавим, что уже второе дело МУП «Воронежская горэлектросеть», рассмотренное судом в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Воронежская горэлектросеть» было образовано в октябре 2018 года из МУП «Воронежская горэлектросеть» с целью последующей продажи. Уставный капитал предприятия увеличен до 3 млрд 148 млн 372 тыс. рублей. 100% акций находятся в собственности администрации Воронежа. По данным на осень 2018 года, активы компании оценивались в 1,5 млрд рублей. На конкурс по продаже муниципального имущество было выставлено 100% акций АО «Воронежская горэлектросеть» — 3 млн 148 тыс. 372 акции, номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, составляющие 100% уставного капитала АО «ВГЭС». В ноябре 2019 года был определен покупатель — АО «Санаторий «Энергетик», который входит в структуру ПАО «Россети».

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