Сан-Матео, США, , 17:59 — REGNUM Из онлайн-магазина PlayStation Store исчезнет возможность покупать фильмы и телесериалы. Об этом сообщается 2 марта в официальном блоге PlayStation.

Представители Sony Interactive Entertainment заявили, что это решение было принято в связи с растущей популярностью различных стриминговых сервисов. Фильмы и сериалы исчезнут из PS Store 31 августа 2021 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Sony Interactive Entertainment запустила новый этап акции Play At Home («Играйте дома»). В рамках её проведения обладатели консолей PlayStation получат бесплатную копию игры Ratchet & Clank.

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