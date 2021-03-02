Москва, , 17:57 — REGNUM Победитель Олимпиады-1980 по конному спорту Александр Блинов, пропавший 9 февраля, найден мертвым. Тело обнаружили 2 марта в деревне Андреевское в Московской области. Об этом сообщили в Федерации конного спорта РФ (ФКСР).

66-летний Блинов перестал выходить на связь с родными с 9 февраля.

«Александра Блинова искали с 9 февраля. В тот день он не доехал до конюшни, неподалеку от дер. Андреевское. … Сегодня нашли тело Александра Ивановича, но дополнительной информации о том, что случилось, нет», — отметили в пресс-службе.

Поиском пропавшего занимались полиция и добровольцы.

«От лица Федерации конного спорта РФ выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — отметила пресс-секретарь ФКСР Екатерина Зобова.

На Олимпийских играх-1980 в Москве Блинов выиграл золото в командном троеборье и завоевал серебряную медаль в личном троеборье.