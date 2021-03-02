Вашингтон, , 18:10 — REGNUM США призовут Россию к ответственности за «дестабилизирующие действия» в ближайшие недели, сообщили 2 марта в американской администрации.

Известно, что администрация президента США Джо Байдена проанализировала «дестабилизирующие действия» России и теперь готовится ответить по четырем аспектам.

«Мы собираемся нанести ответный удар на каждое нарушение со стороны России уже в этом месяце… Сегодня — это лишь первый шаг, последуют и другие», — сообщил представитель администрации США.

Напомним, что 2 марта США вводят санкции в отношении ряда должностных лиц в России «по делу Навального».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально ЕС объявит о новых антироссийских санкциях в связи с осуждением в России блогера Алексея Навального в ближайшее время.

Дипломатические источники в Брюсселе сообщили, что под эти санкции подпадают главы Генпрокуратуры РФ, СКР, Росгвардии и ФСИН.