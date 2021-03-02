Нижний Тагил, Свердловская область, , 18:04 — REGNUM Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Владислава Тетюхина снова остался без квот на оказание медицинской помощи. Об этом работники центра сообщили местным СМИ.

Специалисты жалуются в открытом письме губернатору, что уже второй год подряд региональный минздрав не выделил соответствующие квоты. Кроме того, предложения центра по профильным направлениям лечения «также полностью проигнорированы», передаёт «Коммерсант».

Под документом оставили подписи более 200 сотрудников медучреждения. За последние годы из центра ушло более 40 специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев обещал оказать поддержку госпиталю.

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