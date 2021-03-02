Йошкар-Ола, , 17:55 — REGNUM В Марий Эл по материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ («Использование поддельного официального документа»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в 1998 году жительница Параньгинского района купила поддельный диплом о высшем образовании, которое было якобы получено в Марийском государственном педагогическом институте им. Н.К. Крупской.

В период с 1998 года по 2021 года женщина с фальшивым дипломом работала сначала в школе учителем истории, затем в разные годы в районном отделе образования и по делам молодежи заведующей методическим кабинетом, начальником отдела методического обеспечения, руководителем отдела образования и по делам молодежи администрации района.

В ходе проверки, которая проходила в феврале текущего года, женщина уволилась.

В адрес главы муниципального образования и администрации муниципального района внесены представления об устранении нарушений, поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Кабардино-Балкарии был выявлен факт осуществления трудовой деятельности в сфере здравоохранения по поддельному диплому. Лечить людей без образования взялся 39-летний житель города Прохладный. Мужчина работал участковым врачом-терапевтом центральной районной больницы и заведующим амбулаторией в одном из населенных пунктов Прохладненского района.

Читайте также: Врач с поддельным дипломом трудился в районной больнице Кабардино-Балкарии