Москва, , 17:54 — REGNUM В феврале 2021 года Минцифры РФ представило проект постановления правительства Российской Федерации по вопросу внесения изменений в правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств-членов Евразийского экономического союза, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236. Вопреки надеждам ИТ-компаний, попасть в Реестр не станет легче, однако время на процедуру включения сократится. Рассмотрим последние изменения.

Во-первых, было предложено изменить требования к техническим средствам хранения кода, чтобы исключить возможность попадания продуктов, принадлежащих иностранным компаниям. Министерство предлагает обязать компании размещать технические средства хранения исходного и объектных кодов и компиляции на территории России. Это означает, что распространять и управлять лицензионными ключами могут также только российские компании.

Во-вторых, требования к организациям ужесточаются. Теперь исключительное право на ПО не может принадлежать физическому лицу. Компании должны обеспечивать техподдержку, гарантийное обслуживание и модернизацию софта, в том числе модификацию исходного текста без привязки к территории, том числе в городе федерального значения Севастополь и Республике Крым.

В-третьих, устанавливаются требования к привлечению экспертных организаций, которые должны осуществлять проверку документации и ПО. Такие некоммерческие организации должны заниматься независимым аудитом поступающего в Реестр софта.

Подобные ужесточения повлекут для разработчиков дополнительные затраты на сертификацию ПО, а также сокращение круга потенциальных зарубежных партнеров в России, распространяющих ПО, в пользу российских компаний. Фокус с оригинальности российских разработок был смещен больше в сторону физического нахождения кода на территории России. Что касается специфики разработки и использования свободного ПО как основы для многих российских продуктов, то его запрет повлек бы за собой уменьшение объёма Реестра софта в десятки раз. Таким образом, меры, предлагаемые в Минцифры, являются достаточно гибкими.

Несмотря на ужесточение требований к компаниям и ПО, в Минцифры России разработчикам пошли навстречу. Процедуру внесения в Реестр планируется сократить по времени в среднем в два раза. Например, рассмотрение приложений к заявлению о включении в Реестр будет занимать пять дней вместо 20. Экспертный Совет обязан рассматривать заявление в течение 15 рабочих дней вместо 30. Заявитель, в случае обнаружения недостоверных сведений, получит информацию через один день, а на ответ дается не 30, а 20 суток.

Безусловно, положительным моментом является тот факт, что в Минцифры РФ прислушиваются к голосу предпринимателей. Не так давно министерством были даны разъяснения, касающиеся требований к обновлению версии ПО, включенного в Реестр. Только если обновленное ПО относится к другому классу или построено на другом технологическом стеке, либо если исключительное право на версию принадлежит другому правообладателю, то потребуется заново подавать заявку на включение в Реестр. Это, безусловно, упрощает процесс обслуживания ПО и ускоряет процедуру обновления продуктов.

Строго говоря, в сложившейся политической ситуации создание Реестра отечественного ПО — необходимая мера. Для многих российских ИТ-компаний Реестр — отличная возможность найти «своего» заказчика и легально сократить налоговые выплаты, выпустить российские аналоги зарубежных программ. Учитывая тенденцию к защите данных во всем мире, Реестр отечественного ПО — логичное продолжение политики протекционизма в цифровой сфере.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев.