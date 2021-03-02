Рязань, , 17:55 — REGNUM Более 900 мобильных телефонов изъяли в 2020 году у осуждённых в исправительных колониях Рязанской области. Профилактическую работу будут продолжать, написал 2 марта на своей странице в социальной сети губернатор Николай Любимов.

О противодействии мошенничеств среди спецконтингента колоний говорили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

«Друзья, многим из вас на мобильные телефоны звонили мошенники, а некоторые из вас даже стали жертвами звонивших и лишились своих денег. Не секрет, что такие звонки часто поступают с телефонов из мест заключения. Профилактическую работу в этом направлении обязательно нужно продолжать, чтобы защитить жителей региона», — подчеркнул губернатор.

За прошедший год в учреждениях УФСИН изъято более 900 единиц оборудования, свыше 1,5 тысячи абонентских номеров, которые находились в нелегальном пользовании, заблокированы или на них были приостановлены услуги связи.