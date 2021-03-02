Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Судебное разбирательство по делу «Epic Games против Apple» состоится 3 мая 2021 года. Об этом 2 марта сообщает издание Eurogamer.

Свидетелям по делу придётся приехать в Северную Калифорнию — несмотря на пандемию коронавируса, разбирательство решили не проводить в онлайн-формате. Дело в том, что судья Ивонн Гонсалес посчитала «дело достаточно серьёзным, чтобы заслушать его лично».

Напомним, разбирательство между Epic Games и Apple началось летом 2020 года. Изначально разработчики популярной видеоигры Fortnite требовали снизить комиссию на различные микротранзакции в магазине App Store.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Halo 3 решили «украсить» игру спустя почти 14 лет после релиза