Москва, , 17:53 — REGNUM В Москве органы социальной защиты подключились к помощи ребёнку, отравившемуся, по предварительным данным, наркотическим веществом. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«Сейчас мальчик находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь», — рассказали в пресс-службе, и уточнили, что ранее семья за социальной помощью не обращалась.

По сведениям департамента, специалисты соцзащиты посетили семью сразу, как стало известно о случившемся. Они рассказали, что в квартире имеется всё необходимое для жизни ребёнка. После выписки семью навестят повторно и при необходимости проведут дополнительную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве трёхлетний мальчик доставлен в больницу с острым отравлением наркотическим веществом, рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

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