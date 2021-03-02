Анкара, 2 марта 2021, 17:48 — REGNUM Двухлетний План действий в сфере прав человека представил согражданам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 марта, сообщает Anadolu.
План подготовлен турецким минюстом в соответствии с концепцией «Свободная личность, сильное общество, более демократичная Турция» — с учётом нужд и ожиданий турецкого народа, отмечает лидер страны.
Реализация плана, отметил глава государства, поможет повысить эффективность системы индивидуальных обращений в конституционный суд Турции, будут внесены изменения в законодательную базу республики.
Важной целью этого нововведения является укрепление свободы слова в Турции и повышение стандартов в сфере СМИ.
Турецкий лидер добавил, что конечной целью плана является разработка новой конституции Турции.
Напомним, 100-летие основания Турецкой Республики будет отмечаться 29 октября 1923 года.
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