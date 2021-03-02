Анкара, 2 марта 2021, 17:48 — REGNUM Двухлетний План действий в сфере прав человека представил согражданам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 марта, сообщает Anadolu.

План подготовлен турецким минюстом в соответствии с концепцией «Свободная личность, сильное общество, более демократичная Турция» — с учётом нужд и ожиданий турецкого народа, отмечает лидер страны.

Реализация плана, отметил глава государства, поможет повысить эффективность системы индивидуальных обращений в конституционный суд Турции, будут внесены изменения в законодательную базу республики.

Важной целью этого нововведения является укрепление свободы слова в Турции и повышение стандартов в сфере СМИ.

«Мы разрабатываем меры по облегчению профессиональной деятельности журналистов».
Эрдоган

Турецкий лидер добавил, что конечной целью плана является разработка новой конституции Турции.

«На нас лежит историческая ответственность — встретить 100-летний юбилей основания Турецкой Республики в 2023 году новой конституцией».
Эрдоган

Напомним, 100-летие основания Турецкой Республики будет отмечаться 29 октября 1923 года.

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