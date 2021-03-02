Москва, , 17:47 — REGNUM В Госдуме предлагают не тушеваться и ответить симметрично на санкции, введённые из-за блогера Алексея Навального.

«Предлагаю подобрать какого-нибудь уголовника в США или ЕС, которого недавно упекли в тюрьму из-за плохого поведения на условном сроке, и вступиться за него, приняв зеркальный санкционный список из пары-тройки десятков компаний и деятелей», — написал депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») в ТГ-канале.

Пусть посмотрят, насколько нелепо выглядит это со стороны, предлагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США вслед за ЕС вводят санкции в отношении России из-за блогера Навального.